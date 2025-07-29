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09:57, 29 июля 2025Силовые структуры

Неизвестный с конфетами попытался увести ребенка в безлюдное место

В Новосибирске мужчина попытался увести ребенка из двора дома в безлюдное место
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирске неизвестный попытался увести ребенка в безлюдное место. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, мужчина закупился конфетами и стал их раздавать во дворе на улице Есенина. После этого одна из жительниц заметила, как он ведет за собой 12-летнюю школьницу в сторону, где нет тропинок и жилых домов.

Женщина окликнула девочку, спросив, знакома ли она с мужчиной. На это ребенок развернулся и пошел к ней. Неизвестный заявил, что попросил подростка показать, где находится парковка. После этого он спешно скрылся. Полиция его разыскивает.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти женщина обвинила супруга в изнасиловании дочери-подростка.

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