Российские войска поразили энергообъект под Сумами

Глава Сумской ОВА Григоров: ВС РФ поразили энергообъект, часть региона без света

Вооруженные силы (ВС) России поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.

По его словам, часть региона оказалась обесточена. Григоров добавил, что над устранением проблем уже работают специалисты.

Ранее в Харьковской области на Украине раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привел.

До этого в Одессе прогремел взрыв. В городе работали системы противовоздушной обороны.