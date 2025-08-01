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18:12, 1 августа 2025Бывший СССР

Российские войска поразили энергообъект под Сумами

Глава Сумской ОВА Григоров: ВС РФ поразили энергообъект, часть региона без света
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ДСНС України

Вооруженные силы (ВС) России поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.

По его словам, часть региона оказалась обесточена. Григоров добавил, что над устранением проблем уже работают специалисты.

Ранее в Харьковской области на Украине раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привел.

До этого в Одессе прогремел взрыв. В городе работали системы противовоздушной обороны.

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