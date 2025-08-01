Российские войска поразили энергообъект под Сумами

Вооруженные силы (ВС) России поразили объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в своем Telegram-канале.
По его словам, часть региона оказалась обесточена. Григоров добавил, что над устранением проблем уже работают специалисты.
Ранее в Харьковской области на Украине раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, других подробностей он не привел.
До этого в Одессе прогремел взрыв. В городе работали системы противовоздушной обороны.