В Одессе произошел взрыв

На Украине в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал «Новости.Live» в Telegram.

«В Одессе был слышен взрыв!» — говорится в сообщении.

Также телеканал сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно о том, что еще один взрыв раздался в Одессе.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что украинский город Днепр (Днепропетровск) заволокло черным дымом после ночного удара. Территория Украины в ночь на 26 июля подверглась массированному комбинированному налету, в нескольких городах прогремели взрывы.