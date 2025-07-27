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14:42, 27 июля 2025Бывший СССР

В Одессе произошел взрыв

В Одессе произошел взрыв
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На Украине в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал «Новости.Live» в Telegram.

«В Одессе был слышен взрыв!» — говорится в сообщении.
Также телеканал сообщил, что в городе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Позднее стало известно о том, что еще один взрыв раздался в Одессе.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что украинский город Днепр (Днепропетровск) заволокло черным дымом после ночного удара. Территория Украины в ночь на 26 июля подверглась массированному комбинированному налету, в нескольких городах прогремели взрывы.

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