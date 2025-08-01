Российские войска ударили по готовившей десант базе ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ ударили по базе ВСУ, готовившей десант на Тендровскую косу

Российские войска ударили по готовившей десант базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области, готовившей высадку десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Военные нанесли удары высокоточным оружием и вывели из строя ту базу, на которой готовились боевики для заброски на Тендровскую и Кинбурнскую косы», — рассказал руководитель Херсонской области.

Он добавил, что на базе в основном проходили подготовку иностранные наемники.

Ранее Сальдо рассказал, что десант ВСУ откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе. Сообщалось, что в составе десанта были замечены наемники из Великобритании.