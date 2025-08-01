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14:11, 1 августа 2025Бывший СССР

Российские войска ударили по готовившей десант базе ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ ударили по базе ВСУ, готовившей десант на Тендровскую косу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударили по готовившей десант базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове Николаевской области, готовившей высадку десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Военные нанесли удары высокоточным оружием и вывели из строя ту базу, на которой готовились боевики для заброски на Тендровскую и Кинбурнскую косы», — рассказал руководитель Херсонской области.

Он добавил, что на базе в основном проходили подготовку иностранные наемники.

Ранее Сальдо рассказал, что десант ВСУ откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе. Сообщалось, что в составе десанта были замечены наемники из Великобритании.

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