Сальдо: Десант ВСУ бежал после провала высадки на Тендровской косе

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах», — рассказал чиновник.

Он добавил, что власти Украины продолжают отправлять своих граждан на верную гибель.

Ранее Сальдо рассказал, что дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции.