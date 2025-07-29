Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 29 июля 2025Бывший СССР

Сальдо рассказал о бегстве десанта ВСУ

Сальдо: Десант ВСУ бежал после провала высадки на Тендровской косе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатился в сторону Одессы после неудачной высадки на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка "высадки" противника на наших косах», — рассказал чиновник.

Он добавил, что власти Украины продолжают отправлять своих граждан на верную гибель.

Ранее Сальдо рассказал, что дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа по Украине. Президент США дал России на достижение перемирия 12 дней вместо 50

    В Госдуме высказались о возможностях России защитить Белоруссию от ударов ВСУ

    Российскую оперную певицу объявили в международный розыск

    Стали известны главные причины рака печени

    В ЕК раскрыли подробности ультиматума Трампа России

    Трамп сравнил миротворчество с гольфом

    Россияне занялись сексом на улице возле магазина

    Раскрыта судьба дела о хищении 519 миллионов рублей из Пенсионного фонда России

    Путин отметил вклад Сбера в развитие банковской системы России

    Жена российского миллиардера показала внешность без косметики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости