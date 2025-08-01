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21:31, 1 августа 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала крупным планом обнаженные ягодицы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mikaylademaiter

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала кадры с откровенной съемки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя спортсменка запечатлена на размещенных снимках в черном боди, оформленном молнией и высокими вырезами. Во время позирования знаменитость повернулась к камере боком и продемонстрировала крупным планом обнаженные ягодицы. «Я здесь, чтобы сделать вашу ленту новостей лучше», — подписала она фотосессию, которая набрала 51,5 тысячи лайков.

Поклонники оценили фотосессию Демайтер в комментариях под публикацией. «Ты невероятна шикарна», «Выглядишь потрясающе», «Как всегда красива», «Спелый персик», «Очень притягательная», — писали юзеры.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети также называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в стрингах на пляже.

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