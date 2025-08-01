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17:16, 1 августа 2025Бывший СССР

Сибига назвал цель Украины в конфликте

Сибига: Цель Украины в том, чтобы закончить военный конфликт в этом году
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Целью Украины является завершение военного конфликта с Россией в этом году. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

Он также заявил, что Россия якобы имитирует мирные переговоры, чтобы выиграть время и продвинуться на новых территориях.
Помимо этого, Сибига поддержал обещание президента США Дональда Трампа ввести против России и торгующих с ней стран жесткие ограничения. По его словам, новые санкции приближают мир, поэтому все страны сейчас следят, выполнит ли Трамп свои обещания.

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины всегда востребованы и важны. Он также отметил, что для решения вопросов мирным путем нужно разговаривать.

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