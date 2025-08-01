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09:30, 1 августа 2025Экономика

Смоделированы последствия торговых войн для всего мира

«Ведомости»: Наиболее уязвимым к ограничению импортных поставок окажется ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В ситуации разворачивания глобальной торговой войны наиболее уязвимой из-за ограничения импорта окажется экономика Евросоюза, заключили опрошенные газетой «Ведомости» эксперты. ВВП стран блока может упасть на 4 процента.

Потенциальные последствия для всего мира смоделировали исследователи Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН. Они отметили, что Китай сможет заместить импорт без существенных потерь, а Россия «покажет среднюю адаптивность к ограничениям, но сможет сгладить последствия для экономики».

Устойчивость России можно объяснить высокой долей собственных ресурсов, кроме того, импортозамещение сработало эффективнее, чем предполагали западные аналитики, отметил директор (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) резко снизил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году. В 2026-м МВФ ожидает чуть более активного роста экономики РФ. Прогноз по нему вырос по сравнению с предыдущим на 0,1 процентного пункта — с 0,9 до 1,0 процента.

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