Состояние богатейших россиян выросло

Bloomberg: Состояние Павла Дурова выросло на 3,27 миллиарда долларов

С начала года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров увеличил свое состояние на 3,27 миллиарда долларов, доведя его таким образом до 14,3 миллиарда. Об этом свидетельствует индекс миллиардеров (Billionaires Index, BBI), составленный Bloomberg.

Самым богатым предпринимателем из России стал президент «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда. Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов удержал за собой второе место, увеличив состояние на 1,18 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда. Третья позиция досталась основному бенефициару «Северстали» Алексею Мордашову, чей капитал вырос на 1,94 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда.

Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона увеличилось на 1,46 миллиарда долларов и было оценено составителями рейтинга в 23,8 миллиарда. Он занял в этом рейтинге четвертое место.

Состояние бенефициара компании НЛМК Владимира Лисина уменьшилось на 3,58 миллиарда долларов, а совладельца компании «Альфа-групп» Михаила Фридмана — на 1,04 миллиарда.

На последнем месте из числа россиян в этом списке оказалась предпринимательница Татьяна Ким, чье состояние с начала года выросло на 191 миллион долларов и достигло 7,56 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 24,6 миллиарда долларов.