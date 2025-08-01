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10:53, 1 августа 2025Мир

США уличили в извлечении выгоды из конфликта на Украине

В Венгерской академии наук уличили США в извлечении конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США извлекают выгоду из Украины, преследуя свои экономические интересы. Об этом сообщил член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга, его цитирует РИА Новости.

«Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов», — сказал эксперт, отметив, что суммарная помощь Украине с участием других 40 стран антироссийской коалиции составила 700 миллиардов евро.

Ранее Сенат США представил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов в течение 2026-го и 2027-го финансовых годов.

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