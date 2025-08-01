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06:16, 1 августа 2025Мир

В США предложили выделить Украине почти 55 миллиардов долларов

NYT: В сенате США предложили выделить Украине $54,6 млрд на ближайшие два года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В Сенате США представили законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на 54,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В соответствии с документом, помощь должна быть оказана Киеву в течение 2026-го и 2027-го финансовых годов. Сенаторы также предложили выделить часть этой суммы за счет конфискованных активов РФ.

Ранее комитет Сената США поддержал законодательную инициативу Пентагона о выделении помощи Украине. Предполагается, что на цели военной поддержки будет заложено 800 миллионов долларов. Дополнительно предполагается выделение 225 миллионов долларов на поддержку безопасности для стран Балтии, однако по данным Reuters, значительная часть этих средств в итоге может также пойти на поддержку Киева.

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