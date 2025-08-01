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00:14, 1 августа 2025Мир

США одобрили помощь Украине почти на миллиард долларов

Reuters: Комитет Сената США одобрил помощь Украине на $800 млн в следующем году
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Сенатор США Митч Макконнелл

Сенатор США Митч Макконнелл. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Комитет Сената США поддержал законодательную инициативу Пентагона о выделении помощи Украине. Предполагается, что на цели военной поддержки будет заложено 800 миллионов долларов, сообщает Reuters.

По данным агентства, несмотря на то, что администрация американского президента Дональда Трампа выходила в Конгресс с просьбой исключить такую строчку финансирования из своего бюджетного запроса.

«Не только предыдущая администрация, но и нынешняя также недооценили уровень стоящих перед нами проблем», — заявил глава подкомитета по обороне Митч Макконнелл.

Уточняется, что законопроект включает в себя 800 миллионов долларов на инициативу по содействию безопасности Украины. Дополнительно предполагается выделение 225 миллионов долларов на поддержку безопасности для стран Балтии. Впрочем, как передает агентство, внушительная часть этих средств в итоге может также пойти на поддержку Киева.

Ранее экс-советник Рейгана Бэндоу призвал США двигаться к нормализации отношений с РФ. По его словам, это должно означать постепенное прекращение военной и финансовой поддержки Киева, а также расширение дипломатических контактов с Москвой.

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