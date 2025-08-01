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20:50, 1 августа 2025Культура

Стали известны подробности выхода нового «Гарри Поттера»

Оператор заявил, что в первом сезоне сериала «Гарри Поттер» будет восемь серий
Андрей Шеньшаков

Оператор сериала по «Гарри Поттеру» Адриано Голдман сообщил, что в первом сезоне шоу будет восемь серий. Его слова передает издание Forbes в Бразилии.

Бразильский оператор рассказал, что сам он снимает четыре эпизода из восьми: две первые серии и две последние. Всего в работе над новой экранизацией культовой серии книг о юном волшебнике работает трое операторов-постановщиков.

Адрианно также заявил, что режиссеру Марку Майлоду понравились его работы, особенно видение цвета. «У меня особые отношения с цветом. Думаю, сериал должен быть более ярким с визуальной точки зрения», — признался он.

Ранее стало известно, что писательница Джоан Роулинг, известная как автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, поделилась впечатлениями от сценария будущего сериала.

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