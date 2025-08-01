«МК»: ВС России начали применять убойную тактику после взятия Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России после взятия Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) начали применять убойную тактику. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Уточняется, что российские военные могут применять на славянско-краматорском направлении стратегию боев у Красноармейска (украинское название — Покровск). Как отметил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, тактика разделения войск помешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) «собраться в кулак» и дождаться помощи от Запада.

«Главное, чтобы они [ВСУ] не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они все равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского», — объяснил Попов.

31 июля стало известно, что Российская армия взяла под контроль Часов Яр в ДНР.