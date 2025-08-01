Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 1 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об убойной тактике ВС России после взятия Часова Яра

«МК»: ВС России начали применять убойную тактику после взятия Часова Яра
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России после взятия Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) начали применять убойную тактику. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Уточняется, что российские военные могут применять на славянско-краматорском направлении стратегию боев у Красноармейска (украинское название — Покровск). Как отметил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, тактика разделения войск помешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) «собраться в кулак» и дождаться помощи от Запада.

«Главное, чтобы они [ВСУ] не объединялись в даже небольшие кулаки, хотя бы батальонные. Пусть отходят и расползаются по ротам, взводам. Потом они все равно будут теряться, сдаваться в плен. Это, кстати, и элемент психологического давления на подразделения [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского», — объяснил Попов.

31 июля стало известно, что Российская армия взяла под контроль Часов Яр в ДНР.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

    Лепсу предложили изменить строчки его хита на «Я уеду жить в Суздаль»

    Путин высказался о переговорах России и Украины

    Неизвестная Трампу страна погрузилась в хаос из-за тарифов США

    Трампа уличили в попытке отвернуться от важного союзника США

    В центре российского города нашли зуб молодого мамонта

    В России напомнили о памятнике азербайджанцам под Ростовом на фоне скандала с Айвазовским

    Продажи пива в Германии обвалились

    Белоруссия начала готовить силы спецопераций на границе с Украиной

    Глава МИД Румынии потребовала убрать флаг России в одном городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости