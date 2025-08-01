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11:34, 1 августа 2025Россия

Свыше 300 человек эвакуировали после схода селя в российском регионе

МЧС: Свыше 300 человек эвакуировали после схода селя в Тырныаузе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»

Свыше 300 человек эвакуировали после схода селя в Тырныаузе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, грязевые потоки оставили часть города без воды и электричества. Ситуация затронула как минимум 3 тысячи граждан. Власти республики организовали подвоз воды.

Спасатели отметили, что по состоянию на утро 1 августа потока селевых масс не наблюдалось.

До этого в Якутии эвакуировали стадо коров, взобравшихся на холм, спасаясь от потопа.

За время, пока лили дожди, в Оймяконском, Момском и Абыйском районах республики подтопило почти 400 дворовых территорий, включая 90 домов. В зоне наводнения оказалось 368 человек.

ЖЗЛ
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