В российском регионе эвакуировали спасавшихся от потопа коров

В Якутии эвакуировали стадо коров, взобравшихся на холм, спасаясь от потопа

В якутском селе Хара-Тумул коровы, спасаясь от потопа, взобрались на холм. Окруженные водой, они оказались в ловушке. Животных удалось спасти, пишет издание «Подъем» со ссылкой на районное управление сельского хозяйства.

Мощные ливни и паводки застали сельчан врасплох — местность является возвышенной и прежде не подвергалась затоплению. Однако в этот раз вода прибывала быстро. Спасаясь от наводнения, животным пришлось несколько дней ютиться на небольшом островке. Все это время коровам было нечем питаться.

В селе Оймякон аналогичная ситуация завершилась трагично. Хозяин, пока отгонял взрослый скот, оставил телят в коровнике. Вызволить их оттуда не успели даже спасатели МЧС — вода оказалась быстрее.

За то время, пока лили дожди, в Оймяконском, Момском и Абыйском районах республики подтопило почти 400 дворовых территорий, включая 90 домов. В зоне наводнения оказалось 368 человек.

Ранее ураган обрушился на Новосибирск. Шквалы ветра повалили в городе больше двух десятков деревьев, одного человека придавило. Ливневыми водами затопило дороги, кое-где размыло проезжую часть. Из-за разгула стихии несколько улиц остались без света, электричества лишился и частный сектор.