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09:58, 18 июля 2025Экономика

На российский город обрушился ураган

На Новосибирск обрушился ураган
Виктория Клабукова
СюжетЛивень в Новосибирске
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Комаров / ТАСС

На Новосибирск обрушился ураган с ливнем. О последствиях непогоды пишет портал NGS.RU.

В связи с ненастьем городские службы были приведены в режим повышенной готовности. За сутки, пока бушевала непогода, в единую диспетчерскую службу от горожан поступило 47 обращений. Шквалы ветра повалили в городе больше двух десятков деревьев на улицах Титова, Блюхера, Твардовского, Троллейной, Полтавской и Новогодней. Упавшие ветки побили пять машин. Одного человека придавило упавшим деревом, его госпитализировали. Ливневыми водами затопило дороги, из-за чего пришлось частично перекрыть движение транспорта. Кое-где размыло проезжую часть.

Из-за разгула стихии несколько улиц Новосибирска остались без света. От отключениях сообщали на улицах Первомайской, Выборной и Немировича-Данченко. Электричества лишился и частный сектор — подача ресурса прекратилась из-за попадания молнии в трансформаторную подстанцию на улице Москворецкой. Четыре жилых дома оказались затоплены.

Ранее ураган накрыл Донецк. На фоне непогоды электроснабжение было приостановлено в Ленинском, Пролетарском, Ворошиловском, Куйбышевском и Киевском районах города. Ураган прошелся и по Харькову. В городе также сообщали о перебоях со светом.

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