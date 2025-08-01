Сына режиссера «Моей прекрасной няни» арестовали за призывы к терроризму

В Москве суд заочно арестовал сына режиссера «Моей прекрасной няни» Кирющенко

Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сына режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василия Кирющенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Срок будет исчисляться с момента экстрадиции или депортации мужчины. Он проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее сообщалось, что Кирющенко объявили в розыск

