Тележка для денег впечатала в стену и переломала кости инкассатору в Москве

В Москве инкассатор пострадал во время сбора выручки. Об этом пишет «МК».
По информации издания, в четверг, 31 июля, инкассаторы работали на Новоясеневском проспекте. Загрузив деньги в бронированный автомобиль, сотрудники службы потеряли друг друга из поля зрения. Один из них, находясь за рулем, начал сдавать назад и задел тележку для банкнот, впечатав находившегося за ней напарника в стену.
Как выяснили журналисты, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него переломы ребер, тазовых костей и голени, а также ушиб легких. В результате потребовалась помощь хирурга. Кроме того, медики будут контролировать процесс срастания ребер, который может растянуться на несколько месяцев.
Ранее в Дагестане грузовой лифт придавил работавшего на коммерческом объекте подростка. В результате молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы.