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11:04, 1 августа 2025Культура

Том Круз закрутил роман с бывшей возлюбленной Бена Аффлека

TMZ: Актеры Том Круз и Ана де Армас подтвердили слухи о своем романе
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Ана де Армас и Том Круз

Ана де Армас и Том Круз. Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media.com

63-летний американский актер Том Круз и 37-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая также является бывшей возлюбленной артиста Бена Аффлека, подтвердили слухи о своем романе. Об этом сообщает TMZ.

Портал опубликовал фотографии пары, на которых они держатся за руки и улыбаются. Артистов сняли, когда они прогуливались по центру Вудстока. «Они посетили Национальный парк, прошлись по магазинам и угостились мороженым», — говорится в материале.

Отмечается, что до этого актриса также сопровождала возлюбленного на концерте группы Oasis, который прошел в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

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