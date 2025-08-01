Том Круз закрутил роман с бывшей возлюбленной Бена Аффлека

TMZ: Актеры Том Круз и Ана де Армас подтвердили слухи о своем романе

63-летний американский актер Том Круз и 37-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая также является бывшей возлюбленной артиста Бена Аффлека, подтвердили слухи о своем романе. Об этом сообщает TMZ.

Портал опубликовал фотографии пары, на которых они держатся за руки и улыбаются. Артистов сняли, когда они прогуливались по центру Вудстока. «Они посетили Национальный парк, прошлись по магазинам и угостились мороженым», — говорится в материале.

Отмечается, что до этого актриса также сопровождала возлюбленного на концерте группы Oasis, который прошел в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата».