Актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в новом фильме

Американский актер Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря трюку в фильме «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Об этом сообщается на сайте издания.

На съемках новой части культовой кинофраншизы артист спрыгивал с вертолета с парашютом, который был пропитан зажигательной смесью и позже воспламенялся. Затем он избавлялся от горящего парашюта, открывал запасной и приземлялся. Известно, что для съемок этой сцены понадобилось 16 дублей. Таким образом, 62-летний Круз стал рекордсменом по количеству прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком.

«Ни один другой актер или каскадер не приблизился к такому количеству смертельно опасных прыжков. Том не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков», — сказано на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Известно, что Круз предпочитает выполнять все трюки самостоятельно. Также ему принадлежит другой рекорд — участие в наиболее длительной серии фильмов, собравших в прокате более 100 миллионов долларов. Речь идет об 11 картинах, начиная с «Джека Ричера» (2012) и заканчивая последним на данный момент проектом актера «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

Ранее сообщалось, что Круза назвали ужасным родителем после его слов о том, как он собирается провести День отца.