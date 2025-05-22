Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 22 мая 2025Культура

Тома Круза назвали ужасным отцом

Пользователи сети назвали Тома Круза ужасным родителем после слов о Дне отца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Пользователи сети назвали голливудского актера Тома Круза ужасным родителем после его слов о том, как он собирается провести День отца. На это обратило внимание издание Super.ru.

На вопрос американской журналистки, как бы он хотел провести праздник, Круз ответил, что планирует «просто веселиться». «Снимать фильмы, переживать большие приключения, отлично проводить время», — добавил артист.

Некоторым людям не понравился ответ голливудской звезды, и они раскритиковали его. «Снимать фильмы? Попробуй просто быть папой для всех своих детей!» — заявил один из пользователей. «Не упоминает детей», — добавил другой. «День отца с детьми — единственная миссия, которая действительно невыполнима», — указал третий.

Однако некоторые подписчики возмутились вопросом журналистки, назвав его непрофессиональным. Они подчеркнули, что всем известно о том, что тема является для Круза сложной из-за непростых отношений с детьми.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на съемках фильма, в котором также участвует Том Круз, 72-летний актер Джон Гудман получил травму бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация неутешительная». Что говорят в ВСУ о прорыве российских войск к Днепропетровской области и каких последствий опасаются?

    Врач предупредил о неожиданной опасности сидячей работы

    Ким Кардашьян стала юристом после трех провальных экзаменов

    На Украине рассказали о приоритетных целях ВС России

    Эмма Стоун решила избавиться от поместья в США

    Производитель iPhone предсказал сборку смартфонов роботами

    Названа причина смерти ректора столичного вуза в голове статуи «Родина-мать зовет!»

    ВС России закрепились в двух селах на стыке ДНР и Запорожской области

    Еще два БПЛА уничтожили на подлете к Москве

    На Западе пожаловались на незнание Трампом истории конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости