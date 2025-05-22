Тома Круза назвали ужасным отцом

Пользователи сети назвали Тома Круза ужасным родителем после слов о Дне отца

Пользователи сети назвали голливудского актера Тома Круза ужасным родителем после его слов о том, как он собирается провести День отца. На это обратило внимание издание Super.ru.

На вопрос американской журналистки, как бы он хотел провести праздник, Круз ответил, что планирует «просто веселиться». «Снимать фильмы, переживать большие приключения, отлично проводить время», — добавил артист.

Некоторым людям не понравился ответ голливудской звезды, и они раскритиковали его. «Снимать фильмы? Попробуй просто быть папой для всех своих детей!» — заявил один из пользователей. «Не упоминает детей», — добавил другой. «День отца с детьми — единственная миссия, которая действительно невыполнима», — указал третий.

Однако некоторые подписчики возмутились вопросом журналистки, назвав его непрофессиональным. Они подчеркнули, что всем известно о том, что тема является для Круза сложной из-за непростых отношений с детьми.

Ранее сообщалось, что в Великобритании на съемках фильма, в котором также участвует Том Круз, 72-летний актер Джон Гудман получил травму бедра.