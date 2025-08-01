Трамп назвал удары России по Украине омерзительными

Президент США Дональд Трамп резко высказался об ударах России по Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«То, что Россия сегодня нанесла удар по Киеву, было просто омерзительно и грустно. Я считаю, что это отвратительно. Это война [экс-президента США Джо] Байдена, а не моя», — сказал он.

Глава государства пообещал, что введет санкции против РФ по истечении 10-дневного срока ультиматума. «Мы введем санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сообщил Трамп.

Лидер США также добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. «Он потом едет в Россию, верите или нет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о запланированном на 1 августа визите его представителя в Израиль.