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00:12, 1 августа 2025Мир

Трамп анонсировал новые санкции против России

Трамп: США по истечении 10-дневного срока введут санкции против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли [президента РФ Владимира Путина] санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он.

Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом. «Это война [экс-президента США Джо] Байдена. Глупая война, нам не стоило в нее втягиваться», — заключил Трамп.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага. «У президента есть множество вариантов», — отметил политик.

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