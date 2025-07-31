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20:31, 31 июля 2025Мир

В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

Рубио не исключил введения Трампом секторальных банковских санкций против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Umit Bektas / Reuters

США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«У президента [США Дональда Трампа] есть множество вариантов. То есть, как всем известно, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными», — отметил политик.

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При этом Рубио подчеркнул, что в Вашингтоне считают прекращение боевых действий на Украине наилучшим сценарием развития событий.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10 дней.

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