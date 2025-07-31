В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

Рубио не исключил введения Трампом секторальных банковских санкций против России

США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«У президента [США Дональда Трампа] есть множество вариантов. То есть, как всем известно, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными», — отметил политик.

При этом Рубио подчеркнул, что в Вашингтоне считают прекращение боевых действий на Украине наилучшим сценарием развития событий.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10 дней.