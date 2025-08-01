Тревел-блогерша назвала самые частые вопросы от иностранцев про Россию

Российская тревел-блогерша назвала самые частые вопросы от иностранцев, которые узнают, откуда она приехала. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен».

Так, по словам автора публикации, ее всегда спрашивают, живет ли она в Москве или в Санкт-Петербурге. Оказалось, что многие иностранцы вообще не знают других отечественных городов. Также часто звучит вопрос об алкоголе — все ли девушки в России пьют водку.

«Когда я это слышу, то не могу поверить ушам своим! Но, к сожалению, люди реально так думают. Конечно же, я развеиваю этот миф, и говорю, что даже мужчины и то не все употребляют данный напиток», — рассказала она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к русским туристам. Она рассказала, что их реакция на ее национальность почти всегда одинаковая.

