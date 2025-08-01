Три испанских политика ушли в отставку из-за лжи в резюме

В Испании три политика за десять дней ушли в отставку из-за лжи в резюме

В Испании за десять дней в отставку ушли три политика, которых уличили во лжи в резюме. Об этом сообщает ТАСС.

Так 23 июля о решении уйти заявила депутат от консервативной Народной партии Ноэлия Нуньес. Она предоставила конгрессу депутатов «некорректную информацию» о своем образовании.

31 июля об уходе объявил уполномоченный правительства по восстановлению после серьезных наводнений, произошедших в конце прошлого года, Хосе Мария Анхель. Считается, что политик использовал поддельный диплом для получения в провинциальном совете Валенсии более высокой должности и зарплаты, чем ему полагалось по уровню образования.

1 августа ушел в отставку глава департамента в правительстве автономного сообщества Эстремадура Игнасио Игеро де Хуан. В СМИ появилась заметка, где чиновник уверял, что в 1993 получил степень по маркетингу в местном университете, однако в то время в Испании такой степени официально не существовало.

Ранее подал в отставку премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Это подтвердил президент республики Гитанас Науседа. Публично о своей отставке Палуцкас отказался сообщать, однако распространил свой комментарий в письменной форме, уточняет издание.

По данным издания, Палуцкас также ушел с поста правящей партии Литвы.