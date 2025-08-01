Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:50, 1 августа 2025Экономика

У берегов Байкала установили опасные печи

В 5 километрах от Байкала установили вредные для экологии мусоросжигающие печи
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

У берегов Байкала тайно установили три мусоросжигающие печи, которые могут нанести серьезный вред экологии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Печи модели Hurikan 1000 привезли на мусорный полигон Северобайкальска, расположенный в трех километрах от ближайших домов и в пяти километрах от озера. Стоимость каждой из них — более 21 миллиона рублей. Решение о том, чтобы передать местным депутатам эти установки, было принято в январе 2025 года. Между тем последние несколько лет жители Северобайкальска активно выступали против их установки.

По словам эколога Дарьи Куликовой, такие печи требуют постоянной замены дорогих фильтров — в противном случае они начнут выбрасывать в воздух ядовитые вещества. Hurikan 1000 работает на бензине, дизеле или газе, что является наиболее безопасным вариантом, однако в Бурятии газификации нет. Кроме того, остается неизвестным, куда и как будут сливать отработанное масло. Альтернативным вариантом решения проблемы с мусором, отметила эксперт, служит комплекс по переработке мусора в используемое в сельском хозяйстве вторсырье с помощью воды, который разработали российские ученые.

Ранее стало известно, что россиян начнут жестче наказывать за сброс мусора и стоков в водоемы. Размер штрафов за правонарушение вырастет вдвое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перешел от слов к действиям в споре с Медведевым. Он приказал передислоцировать атомные подлодки

    Военкоры сообщили о свободно передвигающейся по Покровску Российской армии

    Россиянин выдал чужую квартиру за свою и продал ее

    Дачников призвали отпугивать кротов с участка бензином

    Монсон раскритиковал уехавших из России спортсменов

    Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

    В Госдуме раскрыли значение слов Трампа о подлодках

    Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок

    У берегов Байкала установили опасные печи

    Американцы обвинили Трампа в своих финансовых проблемах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости