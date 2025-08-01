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09:32, 1 августа 2025Забота о себе

У девушки с преждевременным половым созреванием в 16 лет наступила менопауза

Terra: У бразильянки менопауза наступила в 16 лет из-за удаления яичников
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

У жительницы Бразилии Джулии Микаэллы Рибейру Карвальи менопауза наступила в 16 лет. Ее историю рассказало издание Terra.

В четыре года у Карвальи появилось сильное потоотделение. Спустя непродолжительное время у нее начали расти волосы в подмышечных впадинах и области гениталий, а также увеличилась грудь. В конечном итоге врачи диагностировали у девочки преждевременное половое созревание.

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Благодаря лечению бразильянка чувствовала себя хорошо, но в возрасте 16 лет она проснулась с острой болью внизу живота. В больнице выяснилось, что у нее внезапно лопнул яичник, хотя она регулярно делала ультразвуковое исследование, которое ни разу не выявило отклонений. Врачам пришлось удалить девушке и второй яичник из-за высокого риска разрыва, после чего у нее началась менопауза с типичными для взрослых женщин симптомами.

Ранее исследователь Уильям Хилл заявил, что рак легких может возникнуть у людей, которые не курят. Фактором риска, по его словам, считается загрязненный воздух.

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