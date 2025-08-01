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03:55, 1 августа 2025Бывший СССР

Украинцев предупредили о надвигающейся катастрофе

Соскин: Зимой Украину ожидает гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа

Фото: Eugene / Unsplash

Зимой Украину ждет гуманитарная катастрофа из-за отсутствия газа в хранилищах и нашествия саранчи. Об этом предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Холода настанут, уже тепла не будет. (...) Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. (...) Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», — высказался он.

Тем временем представители киевского режима отправятся зимовать в другие страны, бросив своих соотечественников, добавил Соскин.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что все больше украинцев в прифронтовых регионах не имеют определенного места жительства и начали чаще питаться на помойках.

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