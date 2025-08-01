Уничтожение армией России моста у одного из ключевых городов в ДНР попало на видео

Уничтожение моста тяжелой авиабомбой у Константиновки в ДНР попало на видео

Вооруженные силы (ВС) России поразили мост у Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры уничтожения объекта опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Бомбардировщик ВКС (Воздушно-космических сил — прим. «Ленты.ру») России ударом тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 снес мост под Константиновкой. Проба пера прошла успешно, другие мосты в радиусе поражения УМПК (универсального модуля планирования и коррекции — прим. «Ленты.ру») резко напряглись», — написал Рожин.

На видео попал момент удара по мосту. После этого в небо поднялся большой столб дыма.

Ранее стало известно, что после взятия Часова Яра в ДНР армию России ждет решающая битва за Донбасс. Отмечалось, что в зоне прямой видимости ВС РФ из населенного пункта находятся Константиновка и Дружковка.