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08:34, 1 августа 2025Мир

В Белом доме раскрыли недовольство Трампа союзниками

Левитт: Трамп недоволен Францией, Британией и Канадой из-за планов по Палестине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп недоволен Францией, Британией и Канадой из-за их планов по признанию государства Палестина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Politico.

«Президент выразил свое недовольство и несогласие с лидерами Франции, Великобритании и Канады», — отметила Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп считает, что подобная позиция «вознаграждает» палестинское радикальное движение ХАМАС в то время, когда оно «является истинным препятствием к прекращению огня и освобождению всех заложников».

29 июля в заявлении офиса британского премьер-министра Кира Стармера сообщалось, что Великобритания признает Палестину до Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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