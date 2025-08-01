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08:48, 1 августа 2025Бывший СССР

В Британии назвали мрачными перспективы обороны ВСУ в Красноармейске

Telegraph: Взятие Красноармейска российскими войсками стало вопросом времени
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими войсками после наступления на флангах стало вопросом времени. Перспективы обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе мрачными назвало издание из Британии The Telegraph.

«Падение Красноармейска теперь представляется только вопросом времени. (...) Перспективы мрачные, а моральный дух украинских войск здесь низкий», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска не только окружили город с фланга, но также начали активно проникать вглубь оборонительных рубежей. По информации издания, многие украинские военные на фоне неминуемого падения обороны пытаются перевестись из города на другие участки фронта.

Ранее проникновение российских войск в Красноармейск признал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что ВСУ успешно отбивают атаки и удерживают свои позиции.

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