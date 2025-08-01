В Греции заявили о братстве с Россией на фоне давления Запада

Греческая партия объявила о намерении развивать связи с Россией

Греческая партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» объявила о намерении развивать связи с Россией на фоне доминирования антироссийской пропаганды на Западе. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

«Наша цель — наладить контакты с многочисленными греко-российскими общинами и донести до российского народа послание братской солидарности», — заявили в партии.

В заявлении также подчеркивается, что в условиях геополитического давления и преобладания антироссийских нарративов в западных СМИ необходимо поддерживать прямой диалог между народами. По мнению партии, народная дипломатия способна повлиять на курс официальных властей обеих стран в лучшую сторону.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года Греция увеличила потребление российского газа на 4,5 процента.

