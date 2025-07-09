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19:36, 9 июля 2025Экономика

Одна страна в Европе стала покупать больше российского газа

DESFA: С начала 2025-го Греция увеличила потребление российского газа на 4,5 %
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

С начала 2025 года Греция увеличила потребление российского газа на 4,5 процента. О том, что европейская страна стала покупать больше топлива у РФ, со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы Греции DESFA сообщает РИА Новости.

По данным компании, в первой половине 2025 года основными пунктами входа природного газа в Грецию остались Сидирокастро и Ревитуса. Через первый узел поставки выросли до 16,4 тераватт-час (плюс 4,46 процента год к году).

Спрос на природный газ в стране увеличился на 20 процентов, поэтому Греция импортировала значительно больше сжиженного природного газа (СПГ), чем за аналогичный период 2024 года. За этот период в терминале в Ревитусе было разгружено 27 газовозов (прирост почти вдвое, годом ранее их насчитывалось 12). Объем импортированного СПГ вырос на 64 процента.

По данным Статистической службы Евросоюза (ЕС), доля России в структуре европейского импорта газа остается заметной. По итогам первого квартала российские экспортеры обеспечили в общей сложности 17 процентов импортируемого в Евросоюз СПГ и 11,1 процента природного газа.

По словам экономиста Игоря Юшкова, причинами роста цен на газ в Европе стали поставки странами ЕС энергоресурсов на Украину, рост текущего потребления и попытки европейских стран заполнить свои подземные хранилища.

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