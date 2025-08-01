В Китае высказались об угрозах Трампа России и ее партнерам

Аналитик Сунь Ци: У Трампа нет рычагов в конфликте России и Украины

У президента США Дональда Трампа нет рычагов для посредничества в урегулировании конфликта России и Украины, а угрозы санкций указывают на провал его миротворческих инициатив. Об этом заявил ТАСС директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

«Я считаю, что это решение Трампа, когда он начал угрожать санкциями России и ее торговым партнерам, является иррациональным и демонстрирует его раздражение после провала попыток урегулировать российско-украинский конфликт», — заявил аналитик.

По его словам, действия Трампа указывают на «стратегический разворот» его политики в отношении Москвы — изначальное смягчение позиции не принесло успеха, поэтому американский лидер под давлением европейских союзников избрал более жесткую линию. Однако подобные изменения лишь демонстрируют отсутствие у США реальных рычагов в урегулировании конфликта, считает эксперт.

Ранее Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума по Украине. «Мы введем санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал президент США.