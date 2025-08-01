Трамп анонсировал новые санкции против России. И сразу усомнился в их эффективности

Трамп заявил, что готовящиеся санкции могут не повлиять на Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовящихся новых санкциях против России, которые могут быть приняты Вашингтоном по истечении десятидневного срока ультиматума. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли [президента РФ Владимира] Путина санкции», — сказал он.

Не знаю, будут ли они эффективными, но мы это сделаем Дональд Трамп президент США

Также Трамп резко высказался об ударах России по Украине. «То, что Россия сегодня нанесла удар по Киеву, было просто омерзительно и грустно. Я считаю, что это отвратительно», — сказал он. При этом он в очередной раз добавил, что винит в развязывании конфликта бывшего американского лидера Джо Байдена.

В США захотели оказать на Москву «очень мощное» воздействие

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок до 10 дней.

Также сообщалось, что США, помимо вторичных санкций на продажу российских энергоресурсов, рассматривают возможность введения секторальных банковских рестрикций. Американский госсекретарь Марко Рубио высказал мнение, что подобный шаг может оказать на Москву «очень мощное» воздействие.

Кроме того, в Конгрессе США заявили, что готовы рассмотреть законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если Трамп даст на это зеленый свет. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн даже выразил надежду, что парламентариям и президенту удастся «побыть хорошими партнерами в этом вопросе».

Заявление Трампа прозвучало после взятия ВС РФ под контроль Часова Яра

Заявление Трампа прозвучало на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Накануне Минобороны рапортовало о взятии под контроль Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). После потери Артемовска украинские войска использовали этот населенный пункт для ведения огня по ВС России на всех близлежащих равнинах, а также как плацдарм для контрнаступления на данном направлении.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов высказался, что эта операция стала сигналом Вашингтону. По его словам, объявление об освобождении города стало для некоторых неожиданным, поскольку Минобороны целенаправленно не сообщало о промежуточных этапах работы по освобождению территорий.

Мы еще раз дали четко понять, почему не идем на уступки, которые нам за коврижки, возможно, по дипломатическим каналам пообещал Трамп Владимир Попов военный эксперт

Аналитик объяснил, что рано или поздно конфликт придется урегулировать, но делать это надо так, чтобы военно-политически это было выгодно российской стороне, чтобы РФ достигла первоначально заявленных целей, о которых говорил Путин.