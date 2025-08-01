В Курской области потерявшая телят корова девять месяцев бродила по минным полям и выжила

В Судже корова девять месяцев бродила по минным полям в поисках телят

В Курской области потерявшая телят корова девять месяцев бродила по минным полям и выжила. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Животное провело под обстрелами девять месяцев — весь период оккупации. После того как телята попали под обстрел, корова по кличке Зорька стала ходить по полям и мычать.

Когда местный фермер захотел вывезти корову в безопасное место, Зорька сбежала. Она дошла до Курска, преодолев сто километров.

Суджа — райцентр Курской области — была освобождена Российской армией в конце марта 2025 года. На протяжении нескольких месяцев ее удерживали украинские вооруженные формирования. Одним из символов оккупации населенного пункта стал магазин «Пятерочка». В компании Х5 пообещали открыть на ее месте «современный магазин со всеми технологиями».