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18:11, 20 июня 2025Россия

Раскрыто будущее магазина «Пятерочка» в Судже

Глава Х5 Лобачева: Магазин «Пятерочка» в Судже будет восстановлен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos/ Getty Images

Раскрыто будущее магазина «Пятерочка» в Судже. О нем рассказала президент Х5 Group Екатерина Лобачева на Петербургском экономическом форуме, сообщает РБК.

Здание магазина было сильно повреждено во время оккупации, захваченная «Пятерочка» стала одним из символов присутствия украинских войск на российской территории.

«Сделаем там новый, современный магазин со всеми технологиями», — пообещала Лобачева. Рядом с супермаркетом разобьют сквер, в котором будет мемориальная аллея, отметила она. «Это будет место притяжения и памяти о тех событиях, которые там происходили», — пояснила глава Х5 Group.

Строительство займет до четырех месяцев, добавила топ-менеджер.

Ранее о судьбе суджинской «Пятерочки» высказался врио главы Курской области Александр Хинштейн. Он допустил, что магазин могут оставить в существующем виде в качестве напоминания о периоде оккупации.

Вот это да!
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