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22:51, 15 марта 2025Россия

Хинштейн высказался о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже

Хинштейн: Здание «Пятерочки» в Судже могут оставить в качестве напоминания
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разрушенный магазин «Пятерочка» в Судже Курской области могут оставить в качестве напоминания. О судьбе ставшего легендарным здания врио губернатора российского региона Александр Хинштейн высказался в Telegram.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации», — отметил он.

Ранее журналист RT Мурад Газдиев показал изнутри магазин «Пятерочка» в Судже. Супермаркет находится в семи километрах от украинской границы, фотографии из него активно публиковали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого участники общественного движения «Ветераны России» предложили направить пленных бойцов ВСУ в Суджу Курской области для восстановления города. По замыслу активистов, украинские пленные могли бы разбирать завалы, восстанавливать разрушенные здания. В частности, речь идет о магазине «Пятерочка».

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