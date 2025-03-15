Хинштейн: Здание «Пятерочки» в Судже могут оставить в качестве напоминания

Разрушенный магазин «Пятерочка» в Судже Курской области могут оставить в качестве напоминания. О судьбе ставшего легендарным здания врио губернатора российского региона Александр Хинштейн высказался в Telegram.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации», — отметил он.

Ранее журналист RT Мурад Газдиев показал изнутри магазин «Пятерочка» в Судже. Супермаркет находится в семи километрах от украинской границы, фотографии из него активно публиковали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого участники общественного движения «Ветераны России» предложили направить пленных бойцов ВСУ в Суджу Курской области для восстановления города. По замыслу активистов, украинские пленные могли бы разбирать завалы, восстанавливать разрушенные здания. В частности, речь идет о магазине «Пятерочка».