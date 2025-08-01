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18:55, 1 августа 2025Россия

В Подмосковье мужчина сделал томографию сердца в клинике и не выжил

«360»: В Химках мужчина сделал томографию сердца в частной клинике и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

В подмосковных Химках мужчина сделал томографию сердца в частной клинике и не выжил. Об этом стало известно «360».

Супруга 66-летнего пациента отметила, что он регулярно следил за своим здоровьем и постоянно посещал поликлинику для сдачи анализов. Направление в частный медцентр, как утверждает женщина, муж получил от врача-кардиолога, который предложил ему процедуру для обследования сосудов.

Жена, будучи медиком, предупреждала супруга, что процедура достаточно тяжелая.

Как отметила жительница Подмосковья, ее мужа увезли из частной клиники в Боткинскую больницу. Позднее женщина выяснила, что после введения контрастного раствора у ее мужа начался анафилактический шок. Какие действия принимали доктора, она не знает: супруга реанимировала бригада скорой помощи. Мужчину ввели в искусственную кому, но в сознание он так и не пришел.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков.

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