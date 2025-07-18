Россиянин выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков и не выжил

В Петербурге мужчина выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина выпал с девятого этажа больницы на глазах у медиков и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, он поступил в стационар НИИ скорой помощи Джанелидзе с переломом руки и находился в хирургическом отделении.

Внезапно пациент упал из окна, подоспевшие сотрудники не сумели ничем помочь. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.

До этого стало известно, что в Петербурге оставившего записку отцу семиклассника нашли под окнами многоэтажного дома.

Еще раньше петербургская школьница упала с турника и попала в реанимацию с разрывом печени.