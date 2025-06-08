В Петербурге девятилетняя школьница упала с турника и попала в реанимацию

В Петербурге школьница упала с турника и попала в реанимацию с разрывом печени

В Петербурге девятилетняя девочка упала с турника и попала в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пахомовской вечером 7 июня. Школьница забралась на турник, а затем упала с него на находившуюся ниже перекладину.

Известно, что девочка ударилась животом и получила разрыв печени. В результате ее в тяжелом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Ранее в июне сообщалось, что в Нефтекамске 15-летний школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку.