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17:56, 8 июня 2025Россия

В Петербурге девятилетняя школьница упала с турника и попала в реанимацию

В Петербурге школьница упала с турника и попала в реанимацию с разрывом печени
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Петербурге девятилетняя девочка упала с турника и попала в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пахомовской вечером 7 июня. Школьница забралась на турник, а затем упала с него на находившуюся ниже перекладину.

Известно, что девочка ударилась животом и получила разрыв печени. В результате ее в тяжелом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Ранее в июне сообщалось, что в Нефтекамске 15-летний школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку.

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