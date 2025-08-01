В Подмосковье разлились подземные озера

В Звенигороде, Красногорске и Одинцово из-за непогоды разлились подземные озера

В ряде городов Подмосковья из-за непогоды разлились подземные озера. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Из-за сильных ливней с грозами Наро-Фоминск, Красногорск, Одинцово и Звенигород столкнулись с потопами в подземных переходах. На записи, сделанной жителем Наро-Фоминска, можно увидеть пешеходов, которые «надели» плотные пластиковые пакеты на ноги поверх обуви, чтобы перейти затопленные примерно по щиколотку участки. Один мужчина решил перенести женщину через «озеро» на спине.

Кроме того, как сообщает источник, ливневки в регионе не справляются с потоком воды, и на дорогах много ям, заполненных водой. Помимо этого, лужи сильно затрудняют путь до машин. Согласно прогнозам синоптиков, дождь будет идти примерно до 10 утра субботы, 2 августа, а скорость ветра усилится до 17 метров в секунду.

Ранее стало известно, что Тюмень столкнулась с ливнями, в результате которых город затопило. Самые мощные дожди обрушились на частный сектор, где вода поднялась практически по пояс.