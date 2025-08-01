В Польше раскрыли детали строительства укреплений на границе с Россией

Томчик: Укрепления на границе с Россией будут мобильными, а не непрерывными

Линия укреплений «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией будет мобильной, а не непрерывной. Об этом рассказал замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, его слова приводит Defence 24.

«В каждом муниципалитете, граничащем с Россией, Литвой, Белоруссией и Украиной, будет склад для компонентов "Восточного щита". В каждом приграничном районе будет создан более крупный логистический центр, совместно используемый с районным управлением, чтобы эти объекты могли использоваться для целей гражданской обороны», — рассказал он.

Томчик объяснил, что укрепления не будут построены в виде сплошной линии, «как строили сто лет назад». По его словам, речь идет о мобильных линиях в том смысле, что «препятствия, такие как рвы или противотанковые заграждения, можно будет размещать там, где армия сочтет это необходимым в данный момент».

Ранее Польша приобрела 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X, для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Калининградской областью России.