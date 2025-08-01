Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 1 августа 2025Мир

В Польше раскрыли детали строительства укреплений на границе с Россией

Томчик: Укрепления на границе с Россией будут мобильными, а не непрерывными
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Линия укреплений «Восточный щит» на границе Польши с Россией и Белоруссией будет мобильной, а не непрерывной. Об этом рассказал замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, его слова приводит Defence 24.

«В каждом муниципалитете, граничащем с Россией, Литвой, Белоруссией и Украиной, будет склад для компонентов "Восточного щита". В каждом приграничном районе будет создан более крупный логистический центр, совместно используемый с районным управлением, чтобы эти объекты могли использоваться для целей гражданской обороны», — рассказал он.

Томчик объяснил, что укрепления не будут построены в виде сплошной линии, «как строили сто лет назад». По его словам, речь идет о мобильных линиях в том смысле, что «препятствия, такие как рвы или противотанковые заграждения, можно будет размещать там, где армия сочтет это необходимым в данный момент».

Ранее Польша приобрела 18 многоцелевых радаров обзора поверхности, производимых на базе израильского радара ELM-2238/X STAR X, для наблюдения за побережьем Балтики и границей с Калининградской областью России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это загонит нас в долги». В США захотели выделить новый пакет военной помощи Украине. Что об этом известно?

    Россиян предупредили о снижении цен в отелях Турции до уровня 2024 года

    Названы четыре веские причины включить свеклу в рацион

    Лепсу предложили изменить строчки его хита на «Я уеду жить в Суздаль»

    Путин высказался о переговорах России и Украины

    Неизвестная Трампу страна погрузилась в хаос из-за тарифов США

    Трампа уличили в попытке отвернуться от важного союзника США

    В центре российского города нашли зуб молодого мамонта

    В России напомнили о памятнике азербайджанцам под Ростовом на фоне скандала с Айвазовским

    Белоруссия начала готовить силы спецопераций на границе с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости