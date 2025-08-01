Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 1 августа 2025Экономика

В Приморье объявили штормовое предупреждение

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и угрозе разлива рек
Полина Луханина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о сильных дождях и подъеме уровней рек на 4 августа. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

4 августа под влиянием активных фронтальных разделов интенсивные дожди пройдут практически повсеместно. В ночь на 5 августа фронт переместится на Японское море и унесет непогоду с собой. В Приморье дожди ненадолго прекратятся. Осадки возобновятся днем в южной половине края с приближением нового фронта. В середине недели, 6 августа, фронты будут смещаться над Приморьем, вызывая практически повсеместно дожди разной интенсивности. Температурный режим будет сохранятся на уровне плюс 16-23 градуса Цельсия, максимум плюс 23-30 градусов.

Материалы по теме:
Вечная мерзлота тает. Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
Вечная мерзлота тает.Почему это опасно не только для России, но и для людей по всему миру?
11 апреля 2025
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024

Во Владивостоке в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь при температуре воздуха плюс 21-24 градуса. Днем дождь прекратится, столбики термометров поднимутся до плюс 26-30 градусов. Следующей ночью существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня опять может начаться дождь. Максимальная температура немного понизится. В середине недели временами дождь, дневная температура плюс 23-26 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал засушливый август в Черноземье, Южном федеральном округе, на юге Приволжья и в других регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

    Назван самый стрессовый для туристов город мира

    Беглый олигарх попросил экстрадицию из Греции

    Москвичам пообещали грозы и дожди

    Обокравший российский магазин шопоголик попал на видео

    В Госдуме вновь попытаются запретить бесплатное обучение для одной категории школьников

    Продававшая контрафакт мигрантка заявила о любви русских к просрочке и попала на видео

    Россиянина лишили прав за сбитый куст

    Реактивные БПЛА оказались неуязвимы для ВСУ

    Макаревича хотят лишить гражданства и запретить ему въезд в Россию на 50 лет. Чем он разозлил россиян?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости