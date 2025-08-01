В Приморье объявили штормовое предупреждение

Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и угрозе разлива рек

Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о сильных дождях и подъеме уровней рек на 4 августа. Об этом сообщается на сайте Примгидромета.

4 августа под влиянием активных фронтальных разделов интенсивные дожди пройдут практически повсеместно. В ночь на 5 августа фронт переместится на Японское море и унесет непогоду с собой. В Приморье дожди ненадолго прекратятся. Осадки возобновятся днем в южной половине края с приближением нового фронта. В середине недели, 6 августа, фронты будут смещаться над Приморьем, вызывая практически повсеместно дожди разной интенсивности. Температурный режим будет сохранятся на уровне плюс 16-23 градуса Цельсия, максимум плюс 23-30 градусов.

Во Владивостоке в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь при температуре воздуха плюс 21-24 градуса. Днем дождь прекратится, столбики термометров поднимутся до плюс 26-30 градусов. Следующей ночью существенных осадков не ожидается. Во второй половине дня опять может начаться дождь. Максимальная температура немного понизится. В середине недели временами дождь, дневная температура плюс 23-26 градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал засушливый август в Черноземье, Южном федеральном округе, на юге Приволжья и в других регионах.