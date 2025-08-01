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11:55, 1 августа 2025Экономика

Жителям нескольких российских регионов пообещали засуху

Синоптик Вильфанд: Засушливый август ожидается в Черноземье и на Кавказе
Полина Луханина

о: Константин Михальчевский / РИА Новости

Засушливый август ожидается в Черноземье, Южном и Северном Кавказе и ряде других регионов. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также осадков меньше нормы ожидается в Южном федеральном округе (Адыгея, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Калмыкия) и на юге Приволжского округа (Татарстан, Самарская, Саратовская, Ульяновская,
Пензенская области), Чукотке и Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми. Засушливая погода также прогнозируется в Южной половине европейской территории России — это Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области.

Избыток дождей, напротив, ожидается в Калининградской, Ленинградской областях и на севере Красноярского края.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в августе температурный фон в Москве будет держаться в пределах нормы.

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