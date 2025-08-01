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09:52, 1 августа 2025Россия

В регионе России начнут оповещать об атаках беспилотников по-новому

Гладков: В Белгородской области запустят новый сигнал оповещения об атаках БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Власти Белгородской области совместно с МЧС в тестовом режиме запустят новый сигнал оповещения об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного региона России Вячеслав Гладков в Telegram.

«Алгоритм будет следующий: как только получаем от силовых структур информацию об атаке беспилотников, включаем голосовое сообщение, затем звуковое, звуковая сирена в течение одной минуты», — пояснил он.

Параллельно с этим будут автоматически открываться двери многоквартирных домов и останавливаться автобусы. В задачу МЧС будет входить максимально быстрое донесение информации об отбое атаки.

Гладков подчеркнул, что окончательное решение об использовании нового алгоритма примут на заседании оперативного штаба после тестовой проверки.

Ранее новый алгоритм оповещения об атаках дронов ввели в Белгороде. Губернатор отметил, что ситуация с атаками остается сложной и призвал не игнорировать предупреждения и перемещаться в укрытие, как только зазвучит сирена.

ЖЗЛ
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