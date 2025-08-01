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13:09, 1 августа 2025Россия

В России предупредили о последствиях игры в «дружбонародию»

Журналист Стешин: Интерес к Волге — тревожный звонок для РФ из Средней Азии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москва должна обратить внимание на «интересный и тревожный звоночек» из Средней Азии, заявил в Telegram военкор Дмитрий Стешин.

Так он прокомментировал сообщение журналиста Сергея Ключенкова (Мардана) о предложении Казахстана создать совместную с Россией рабочую группу по регулированию стока Волги. В Казахстане эта река носит название Итиль.

«Пусть сначала правильно выучат название реки», — написал Стешин. По его словам, подобные заявления направлены на легализацию претензий на российские природные ресурсы. «Доигрываемся в "дружбонародию" постепенно», — заключил он.

Тем временем в Госдуме вновь захотели запретить детям мигрантов бесплатно учиться в российских школах. О подготовке обновленного законопроекта о платном образовании для детей иностранцев сообщил депутат Ярослав Нилов.

ЖЗЛ
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