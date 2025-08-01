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12:46, 1 августа 2025Россия

В Госдуме вновь попытаются запретить бесплатное обучение для одной категории школьников

Нилов: Проект о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школе внесут в ГД
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Депутаты Госдумы (ГД) готовят к внесению обновленный законопроект о запрете бесплатного обучения для школьников из категории детей мигрантов. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов в Telegram.

Инициатива касается учащихся с 1 по 11 классы. Первый вариант проекта депутаты отклонили в июле. В обновленной версии документа уточняется, что дети иностранцев должны учиться в российских школах платно вне зависимости от возраста. Кроме того, отмечается, что число попыток сдачи ими тестирования на знание русского языка не должно превышать трех.

«Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, — пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — написал Нилов.

ЖЗЛ
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